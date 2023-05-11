В Wildberries опровергли информацию о проблемах с оплатой в некоторых пунктах выдачи

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Проблемы с оплатой товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Собеседник агентства уточнил, что оплата проходит.

До этого в телеграм-каналах сообщалось, что в некоторых пунктах выдачи не проходила оплата картой и наличными. Говорилось, что причиной могла стать утренняя ситуация, когда служба безопасности маркетплейса рассказала о нелегальных способах продвижения на площадке.

Ранее служба безопасности Wildberries сообщила, что услугами продвижения смогли воспользоваться около 300 продавцов. Продавцы связывались с злоумышленниками через бота в мессенджере Telegram.

Они рекламировали свои товары на площадке с использованием специального алгоритма, но не оплачивали услугу, в результате чего компания потеряла около 650 миллионов рублей.

Партнеры Wildberries сообщили о внезапных списаниях со своих счетов