Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские задержали мага-афериста

"Московский патруль": столичные полицейские задержали мага-афериста

"Московский патруль": суд отправил под арест обвиняемого в убийстве сотрудника Росгвардии

"Московский патруль": уголовное дело возбудили после пожара на Северодвинской улице

"Московский патруль": более 2,5 млн пачек нелегальных сигарет обнаружила таможня Москвы

"Рейд 112": входная дверь в квартире загорелась на улице Гончарова

Новости часа: Грузия допустит прямые полеты авиакомпаний РФ, не подпавших под санкции

Истребители Израиля поразили 40 ракетных и минометных площадок в секторе Газа

Новости часа: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

В МИД Израиля сообщили о 170 ракетах, которые выпустили с территории сектора Газа

Сирены воздушной тревоги включили в израильских городах к югу от Тель-Авива

Столичные полицейские задержали мага-афериста, который перевоплотился в женщину-экстрасенса и выманивал деньги у пользователей Интернета.

У одной из москвичек, которая верила в потусторонние силы, обманщик вытянул больше 40 тысяч рублей, а потом исчез. Такой фокус онлайн-ведуньи девушка не оценила и обратилась в полицию. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в мошенничестве. Загадочным магом оказался 22-летний житель Ростова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика