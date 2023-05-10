"Московский патруль": столичные полицейские задержали мага-афериста

Столичные полицейские задержали мага-афериста, который перевоплотился в женщину-экстрасенса и выманивал деньги у пользователей Интернета.



У одной из москвичек, которая верила в потусторонние силы, обманщик вытянул больше 40 тысяч рублей, а потом исчез. Такой фокус онлайн-ведуньи девушка не оценила и обратилась в полицию. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в мошенничестве. Загадочным магом оказался 22-летний житель Ростова.

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