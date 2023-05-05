Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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05 мая, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": молодой человек выпал с 6 этажа дома на Краснобогатырской улице

"Рейд 112": молодой человек выпал с 6 этажа дома на Краснобогатырской улице

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Молодой человек выпал с 6 этажа дома 31, корпус 2 на Краснобогатырской улице. Упавший выжил. Спасатели спустили его с крыши магазина при помощи специального оборудования. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу.

В квартире дома 20, корпус 1 на улице Рогова произошел пожар. Произошло короткое замыкание в розетке, пока хозяева квартиры спали. По словам хозяйки, ее отец попробовал самостоятельно потушить пожар и получил ожог. После чего он с дочерью и домашним питомцем покинул квартиру. Спасатели справились с огнем за несколько минут.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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