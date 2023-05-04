Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о 45 новых выделенных полосах в Москве. Их открыли в 2022 году.

Максим Ликсутов подчеркнул, что открытие даже одной такой полосы снижает вероятность аварий с городским транспортом на 30–40%. Он привел в пример дороги Западного округа столицы. Теперь каждый будний день более 200 тысяч пассажиров в часы пик добираются до места быстрее, чем раньше.

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