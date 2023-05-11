Четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана – СМИ

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В результате взрыва в центре Милана пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

По предварительным данным, причиной ЧП стал фургон с кислородными баллонами.

Пожарным удалось потушить крупный пожар, возникший после взрыва. Жителей соседних домов эвакуировали. Также эвакуацию провели в расположенной неподалеку школе. Никто из детей не пострадал.

Взрыв прогремел днем 11 мая в одном из центральных районов Милана. В результате загорелись несколько припаркованных машин. Над территорией ЧП поднялись черные клубы дыма.