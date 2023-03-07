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07 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Домодедове мужчина ранил охранника, а затем напал на полицейских

"Московский патруль": в Домодедове мужчина ранил охранника, а затем напал на полицейских

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В Подмосковном Домодедове неадекватный гражданин сначала ранил охранника, а после напал на подоспевших стражей порядка. Оценив обстановку, один из полицейских произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух. Гражданин не остановился, после чего автоинспектор выстрелил в сторону нападавшего. Мужчину задержали и до прибытия бригады медиков оказали доврачебную помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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