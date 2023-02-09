"Московский патруль": в Клину задержали рецидивиста, который полжизни провел в тюрьме

В подмосковном Клину задержали 40-летнего мужчину, который половину жизни провел за решеткой. На счету мужчины может быть 11 краж.

Метод серийного грабителя был прост. Мужчина набирал в корзину алкоголь и продукты питания, а затем осторожно и практически незаметно выходил на улицу. Награбленное он потом продавал.

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