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09 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Клину задержали рецидивиста, который полжизни провел в тюрьме

"Московский патруль": в Клину задержали рецидивиста, который полжизни провел в тюрьме

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В подмосковном Клину задержали 40-летнего мужчину, который половину жизни провел за решеткой. На счету мужчины может быть 11 краж.

Метод серийного грабителя был прост. Мужчина набирал в корзину алкоголь и продукты питания, а затем осторожно и практически незаметно выходил на улицу. Награбленное он потом продавал.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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