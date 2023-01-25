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25 января, 21:35

Общество

"Московский патруль": столичные таксисты стали реже попадать в ДТП – ГИБДД

"Московский патруль": столичные таксисты стали реже попадать в ДТП – ГИБДД

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Столичные таксисты стали реже попадать в ДТП. Анализ аварийности в Москве по итогам 2022 года показал, что количество происшествий с участием такси снизилось почти на 4,5%.

Такие данные привели в ГИБДД. За 2022 год на дорогах столицы с участием такси произошло чуть меньше 2 000 аварий, где есть пострадавшие. При этом 30 человек погибли.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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