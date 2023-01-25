Москвичи принесли цветы к могиле Высоцкого на Ваганьковском кладбище

В среду, 25 января, исполнилось бы 85 лет Владимиру Высоцкому – одному из самых известных советских поэтов, актеров и авторов-исполнителей песен. Москвичи принесли цветы к могиле поэта на Ваганьковском кладбище.

Владимир Высоцкий снялся более чем в 25 фильмах, а его кинодебют состоялся в 1958 году. Среди его киноработ – фильмы "Вертикаль", "Служили два товарища", "Хозяин тайги" и другие. Но наибольшую популярность ему принесла роль Глеба Жеглова в картине "Место встречи изменить нельзя".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.