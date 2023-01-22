"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий. Официально в Советском союзе такого поэта и исполнителя не существовало. Его песни не крутили по радио, а стихи не печатали ни в газетах, ни в сборниках. Но негласно – он был голосом своего времени, который знали все: от простых советских граждан до признанных литераторов.

25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет. Он прожил 42 с половиной года и ровно столько же его нет с нами. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".