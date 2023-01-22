Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Владимира Высоцкого

"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Владимира Высоцкого

Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века

В Китае наступил Новый год по лунному календарю

В ночь на 22 января наступит Китайский Новый год

"Раскрывая тайны звезд": грустный клоун

Празднования по случаю Китайского Нового проходят в Москве

"Тайны души": Елена Санаева. Часть 1

Необычный концерт устроили в переходе с МЦК на станцию метро "Ленинский проспект"

"Золотая рыбка": Александр Арсентьев

"Звезды советского экрана": музыка Александра Градского

Владимир Высоцкий. Официально в Советском союзе такого поэта и исполнителя не существовало. Его песни не крутили по радио, а стихи не печатали ни в газетах, ни в сборниках. Но негласно – он был голосом своего времени, который знали все: от простых советских граждан до признанных литераторов.

25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет. Он прожил 42 с половиной года и ровно столько же его нет с нами. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Читайте также
Программа: Раскрывая тайны звёзд
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика