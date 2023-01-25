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16:15

Политика

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

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Российские артиллеристы атаковали позиции ВСУ на запорожском направлении

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Также в регионе были уничтожены украинский самолет Су-27 и четыре беспилотника в течение суток. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Стало известно, что российская армия пресекла попытки ВСУ переправиться через Днепр на херсонском направлении. Сообщается, что были уничтожены три украинские лодки и две боевые машины пехоты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
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