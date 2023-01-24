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24 января, 21:40

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала грабителей, которые напали на прохожего

"Московский патруль": полиция задержала грабителей, которые напали на прохожего

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Столичные полицейские задержали грабителей, которые напали на прохожего во дворе жилого дома. Имущество и деньги, которые похитили налетчики, вернут владельцу.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое мужчин на Татарской улице, после недолгого разговора, повалили гражданина на землю и начали изучать содержимое его карманов. После такого обыска их добычей стали мобильный телефон, деньги и борсетка.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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