Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 21:30

Технологии

"Московский патруль": состоялась презентация проекта "Цифровое СИЗО"

"Московский патруль": состоялась презентация проекта "Цифровое СИЗО"

Функция привязки социальной карты к смартфону появится в Москве в 2023 году

"Актуальный репортаж": WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонах по всему миру

Новости часа: украинская ракета упала на территории Белоруссии

"Деньги 24": рынок смартфонов в России упал на 20%

Официальный сайт появился у Московского скоростного диаметра

"Актуальный репортаж": обладатели iPhone пожаловались на неработающие функции в РФ

Москвичи воспользовались онлайн записью к врачу более 100 млн раз за 2022 год

Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России

Новый сервис "Переезд в Москве" заработал на mos.ru

В московском следственном изоляторе № 2 состоялась презентация проекта "Цифровое СИЗО". Технологии оценили министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, которым показали новый ситуационный центр с передовыми решениями в области IT. Новшества обеспечат безопасность не только внутри периметра "Бутырки", но и позволят контролировать транспорт следственного изолятора, и даже техническое состояние его систем.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
технологиивидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика