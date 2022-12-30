"Московский патруль": состоялась презентация проекта "Цифровое СИЗО"

В московском следственном изоляторе № 2 состоялась презентация проекта "Цифровое СИЗО". Технологии оценили министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, которым показали новый ситуационный центр с передовыми решениями в области IT. Новшества обеспечат безопасность не только внутри периметра "Бутырки", но и позволят контролировать транспорт следственного изолятора, и даже техническое состояние его систем.

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