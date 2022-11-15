15 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция закрыла домашнюю лабораторию, где проводились эксперименты
В Москве правоохранители закрыли домашнюю лабораторию, где проводились странные эксперименты. В арсенале ее владельца были баллоны с кислородом, кислоты, соли, щелочи.
Но самое интересное: квартира была оснащена средствами связи, которые перехватывали сигналы с полицейских и пожарных линий.
Зачем химику надо было быть в курсе таких новостей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль