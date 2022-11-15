"Московский патруль": полиция закрыла домашнюю лабораторию, где проводились эксперименты

В Москве правоохранители закрыли домашнюю лабораторию, где проводились странные эксперименты. В арсенале ее владельца были баллоны с кислородом, кислоты, соли, щелочи.

Но самое интересное: квартира была оснащена средствами связи, которые перехватывали сигналы с полицейских и пожарных линий.

Зачем химику надо было быть в курсе таких новостей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.