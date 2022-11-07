Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:45

Экономика

Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО до конца года

Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО до конца года

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Владимир Путин пообещал восстанавливать памятники и музеи в Донбассе

Новости часа: Путин подписал закон для защиты вкладчиков в случае банкротства банков

Москвичам рассказали о главных событиях прошедшего дня

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Новости часа: Путин заявил о неизбежности столкновения с неонацистами на Украине

В ЦВЗ "Манеж" прошла встреча Путина с историками и представителями религий РФ

Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох"

Новости часа: гололедица сохранится на дорогах столицы до конца дня

Более 28 миллиардов рублей выделит Минцифры РФ до конца текущего года на импортозамещение программного обеспечения (ПО). В России создано 335 разработок софта, большая часть из них претендует на гранты. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Отечественное промышленное ПО должно выходить на рынок как можно быстрее, подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения российского ПО. Предприятиям нужно предложить современный софт и таким образом укрепить технологический суверенитет страны, заявил премьер.

Также председатель правительства добавил, что отечественное ПО должно быть ориентировано и на экспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьэкономикатехнологиивидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика