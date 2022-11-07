Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО до конца года

Более 28 миллиардов рублей выделит Минцифры РФ до конца текущего года на импортозамещение программного обеспечения (ПО). В России создано 335 разработок софта, большая часть из них претендует на гранты. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Отечественное промышленное ПО должно выходить на рынок как можно быстрее, подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения российского ПО. Предприятиям нужно предложить современный софт и таким образом укрепить технологический суверенитет страны, заявил премьер.

Также председатель правительства добавил, что отечественное ПО должно быть ориентировано и на экспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.