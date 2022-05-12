"Московский патруль": суд в Москве рассмотрел дело миллиардера Маркелова

Правда ли, что миллиардер Валерий Маркелов смертельно болен? Таким вопросом задались в Пресненском суде столицы. За несколько дней до оглашения приговора адвокаты попросили освободить их подзащитного из следственного изолятора по состоянию здоровья.

Маркелова обвиняют в даче взяток бывшему высокопоставленному сотруднику МВД –

Дмитрию Захарченко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.