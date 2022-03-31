"Московский патруль": семье из Подмосковья пришлось самой собирать доказательства ДТП

Чтобы привлечь к ответственности виновника ДТП семье из подмосковного Долгопрудного пришлось самим собирать доказательства. Их машину, припаркованную во дворе, повредил водитель "Газели". Он уехал с места аварии, а полицейские не увидели в этом нарушения.

О том, чем закончилась эта история, – в сюжете телеканала Москва 24.

