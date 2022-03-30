Один человек пострадал в результате аварии на ТТК в районе Шмитовского проезда – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля совершил наезд на стоящую машину городских служб на Третьем транспортном кольце. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Агентство "Москва".

Уточняется, что авария произошла в районе пересечения с Шмитовским проездом. По предварительным данным, пострадал один человек.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что на участке Киевского шоссе по направлению в центр произошли семь ДТП с участием 19 автомобилей. Все машины оказались повреждены, однако водители и пассажиры не получили травм.

До этого в столичном районе Сокол столкнулись два легковых автомобиля. Пострадал один человек. Авария произошла на дублере Ленинградского проспекта рядом с домом 69, строением 1.