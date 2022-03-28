Семь ДТП с участием 19 машин произошли на Киевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На участке Киевского шоссе по направлению в центр произошли семь ДТП с участием 19 автомобилей, в результате аварий никто не пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Столкновения транспортных средств произошли на участке от 33-го до 30-го километра Киевского шоссе в сторону центра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все автомобили повреждены, однако водители и пассажиры не получили травм. Сотрудники ГИБДД отогнали автомобили с проезжей части, движение по шоссе осуществляется без ограничений.

"В настоящее время наши сотрудники завершают оформление ДТП", – отмечается в материале.

В Госавтоинспекции призвали водителей не торопиться с заменой зимних покрышек на летние, а также напомнили о необходимости держать увеличенную дистанцию за впереди идущей машиной.

Ранее сообщалось, что девять автомобилей столкнулись на ЦКАД в подмосковной Истре. В результате ДТП движение транспорта на внешней стороне трассы было полностью перекрыто. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

