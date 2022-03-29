"Московский патруль": появились новые подробности конфликта в столичном ресторане

В скандальной истории с участием сотрудницы Генпрокуратуры, судьи и полицейского появились новые подробности. Эксперты изучили записи камер видеонаблюдения из столичного ресторана, где произошла потасовка, и обратили внимание на следующую деталь: на кадрах видны охранники, которые были приставлены к гособвинителю.

О том, почему они не пресекли конфликт в самом его начале, – в сюжете телеканала Москва 24.

