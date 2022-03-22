Суд вынес приговор по делу о ссоре в родительском чате

16:47
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области"
Волгоградский суд вынес приговор по делу об убийстве мужчины после ссоры в родительском чате. Об этом сообщает телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области".
Суд установил, что 23 октября 2020 года между Анной Мелконян и пострадавшим произошел словесный конфликт. По мнению подсудимой, в ходе разговора мужчина оскорбил ее. После этого Мелконян попросила мужа Армана Смбатяна разобраться с обидчиком, который приехал к месту его работы.
"Однако потерпевший отказался с ним встретиться. После чего Анна Мелконян склонила к преступным действиям своего родного брата Мелконяна Арсена. При этом ее супруг решил выступить в роли соисполнителя преступления", – говорится в сообщении.
Армен Мелконян встретился с потерпевшим в отделении ПАО "Сбербанк России", а Смбатян в это время наблюдал за окружающей обстановкой. В результате первый мужчина умышленно ударил несколько раз потерпевшего в область головы, из-за чего последний скончался в больнице.
Суд назначил Арсену Мелконяну 11 лет строго режима, Арману Смбатяну – 7 лет строго режима, а Анне Мелконян – 5 лет 6 месяцев общего режима.
Ранее сообщалось, что конфликт между родителями учеников начался в общем чате, где взрослые обсуждали, что школьники могут не успеть сделать задание по русскому языку за несколько часов. В СМИ появилась информация, что в чат зашла некая Анна, которая пообещала, что ее ребенок пришлет всем домашнее задание и посоветовала другим детям делать уроки по дороге в школу или на перемене.
После чего женщина похвалила учителя за то, что он дал домашнее задание, несмотря на свой больничный. На это Роман Гребенюк ответил: "Вопрос надо решать, а не сопли жевать", – и поинтересовался, можно ли предложить другие варианты, кроме как выполнять тест по дороге в школу. Анна разозлилась и резко ответила: "Сам ты сопли жрешь!"
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