Три человека пострадали в драке между посетителями и охранниками ТЦ "Европейский"

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Три человека пострадали в результате конфликта между двумя охранниками и двумя посетителями торгового центра "Европейский". Об этом сообщает ТАСС.

"Полицейские, незамедлительно прибывшие на место происшествия, пресекли противоправные действия между двумя сотрудниками ЧОПа и двумя посетителями ТЦ на площади Киевского вокзала. Установлено, что конфликт произошел на бытовой почве", – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Участников инцидента доставили в отдел полиции "Дорогомилово". Троим потребовалась помощь медиков.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в марте столичная прокуратура сообщила о передаче в Следственный комитет уголовного дела о драке на Скандинавском бульваре (ТиНАО). В результате происшествия пострадал один человек.