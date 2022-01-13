Порядка 15 млн рублей похитили из дома автора передачи "Куклы" Григорьева в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские проверяют информацию о хищении крупной суммы денег из дома в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы столичного главка МВД.

По данным полиции, в ведомство обратился мужчина 1958 года рождения и заявил о хищении.

"Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых", – заявили в МВД.

По данным источника в правоохранительных органах, преступники украли деньги у продюсера, автора телепередачи "Куклы" Василия Григорьева. По предварительной информации, речь идет о сумме около 15 миллионов рублей.

"Точная сумма и обстоятельства устанавливаются", – сообщил источник.

Сатирическая передача "Куклы" выходила на телеканале НТВ с 1994 до 2002 года. В ней делались акценты на острых темах российской политики.

Ранее девушка украла у мужчины более 140 тысяч рублей после свидания в московском отеле. По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде.