Порядка 15 млн рублей похитили из дома автора передачи "Куклы" Григорьева в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские проверяют информацию о хищении крупной суммы денег из дома в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы столичного главка МВД.
По данным полиции, в ведомство обратился мужчина 1958 года рождения и заявил о хищении.
"Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых", – заявили в МВД.
По данным источника в правоохранительных органах, преступники украли деньги у продюсера, автора телепередачи "Куклы" Василия Григорьева. По предварительной информации, речь идет о сумме около 15 миллионов рублей.
"Точная сумма и обстоятельства устанавливаются", – сообщил источник.
Сатирическая передача "Куклы" выходила на телеканале НТВ с 1994 до 2002 года. В ней делались акценты на острых темах российской политики.
Ранее девушка украла у мужчины более 140 тысяч рублей после свидания в московском отеле. По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде.
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