"Московский патруль": дело об убийстве следователя по заказу прокурора дошло до суда

В Москве начали рассматривать по существу дело бывшей сотрудницы надзорного ведомства Ольги Швецовой. Именно ее считают заказчицей расправы над бывшим мужем ее сестры старшим следователем Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России Александром Леоновым.

В сентябре 2012 года киллеры подстерегли Леонова рядом с его домом в Москве на Крылатских Холмах. Когда исполнителей убийства поймали, Швецова неожиданно уволилась с работы и попыталась скрыться. По мнению следователей, она пыталась с помощью убийства помочь сестре избежать раздела имущества при разводе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.