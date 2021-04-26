"Московский патруль": в столице задержали лже-юристов

В столице полицейские задержали лже-юристов, которые похитили у пенсионерки больше миллиона рублей. Причем нажиться они решили на жертве мошенников.

Женщина рассказала полицейским, что какое-то время назад аферисты обманули ее на крупную сумму. Чтобы вернуть свои деньги, она решила обратиться к юристам. В Сети нашла объявление о бесплатной правовой помощи. После телефонного разговора отправилась в офис фирмы на Сретенском бульваре, где лишилась крупной суммы на договорах с мошенниками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

