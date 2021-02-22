Охранники избили подростка в торговом центре на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная прокуратура организовала проверку после сообщения об избиении подростка охранниками торгового центра на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, 22 февраля в торговом центре на юге Москвы сотрудники охранного предприятия причинили 17-летнему подростку телесные повреждения", – сказал представитель надзорного ведомства.

Он уточнил, что пострадавшему понадобилась помощь медиков.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о частной охранной деятельности", – заявили в прокуратуре.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по предварительной информации, молодой человек разбил витрину одного из магазинов, после чего его избили.

В прошлом году полиция возбудила уголовное дело против охранника торгового центра "Мега Химки", который в ходе конфликта нокаутировал подростка.