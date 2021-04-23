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Общество

23 апреля, 22:00

"Специальный репортаж": "ковид-фальсификат"

медицина общество видео Лилия Шарафутдинова

Москвичи скупают поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Такая бумага стоит около 2 тысяч рублей, но открывает перед ее обладателями широкие горизонты.

Во многих странах обсуждают возможность открытия границ для привитых туристов. Но все это пока не точно.

Специальный корреспондент Лилия Шарафутдинова купила поддельный сертификат и узнала, какой врач поставил на нем свою печать, а также выяснила, можно ли по этой фейковой бумаге улететь из страны. Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
Программа: Специальный репортаж

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