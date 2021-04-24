Крупное ДТП с микроавтобусом произошло в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Телетайп Краснодара"
В результате аварии с микроавтобусом в Краснодарском крае погибли два человека, еще шестеро получили травмы, передает ГИБДД РФ.
ДТП произошло на 73-м километре автодороги Краснодар – Верхнебаканский.
"Водитель 1961 года рождения, управляя ВАЗ 2106, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Газель", – говорится в сообщении.
На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.
Ранее легковые автомобили Mitsubishi и ВАЗ столкнулись на юго-востоке Москвы.
В результате три человека пострадали. Инцидент произошел напротив дома 1 в 5-м квартале Капотни.