Крупное ДТП с микроавтобусом произошло в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Телетайп Краснодара"

В результате аварии с микроавтобусом в Краснодарском крае погибли два человека, еще шестеро получили травмы, передает ГИБДД РФ.

ДТП произошло на 73-м километре автодороги Краснодар – Верхнебаканский.

"Водитель 1961 года рождения, управляя ВАЗ 2106, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Газель", – говорится в сообщении.



На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.

Ранее легковые автомобили Mitsubishi и ВАЗ столкнулись на юго-востоке Москвы.

В результате три человека пострадали. Инцидент произошел напротив дома 1 в 5-м квартале Капотни.

