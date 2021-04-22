Такси врезалось в четыре автомобиля на Волгоградском проспекте

Водитель такси разбил четыре автомобиля и врезался в дерево на Волгоградском проспекте

Во дворе дома на Волгоградском проспекте автомобиль такси въехал в четыре припаркованных машины. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Пострадал пассажир такси, а водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его ищут", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии с участием такси у Петровского парка. По одной из версий, водителю такси стало плохо на повороте, в результате столкнулись минимум четыре машины.