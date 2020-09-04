"Московский патруль": в столице пресекли контрафактную торговлю мобильными устройствами

В столице пресекли деятельность коммерсантов, которые продавали поддельные смартфоны под известной торговой маркой, а также различные аксессуары к ним.

Полицейские выяснили: продукцию сомнительного качества злоумышленники закупали за границей и реализовывали на одном из столичных рынков электроники и через интернет-магазин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

