"Московский патруль": горящий автомобиль с пьяной девушкой за рулем остановили на МКАД

На 33-м километре МКАД очевидцы заметили легковушку из-под заднего бампера которой вырывались языки пламени. Водители начали сигналить и предупреждать об опасности. Но дама, которая находилась за рулем, вместо остановки начала совершать опасные маневры, перестраиваясь из полосы в полосу.

Один из очевидцев прижал машину к обочине, а затем силой вытащил женщину из-за руля. По некоторым данным, от нее сильно пахло алкоголем.

Иномарку потушили еще до приезда пожарных, а инспекторы ГИБДД составили в отношении нарушительницы административный протокол. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".