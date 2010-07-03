Суд вынес приговоры конвоирам по делу о попытке побега банды из Мособлсуда

12:45
Фото: телеграм канал Mash
Красногорский городской суд Московской области огласил приговор по делу конвоиров, отвечавших за контроль над участниками банды убийц с трассы М4 "Дон", но допустивших нарушения, из-за которых те совершили попытку побега. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.
"Суд признал подсудимых виновными. Елизавете Лукьяновой назначено 1,5 года, Алексею Махалькову – 2 года, Алексею Гришину – 3 года, Михаилу Фартушняку – три года. Назначенное наказание считать условным", – заявили в суде.
Процесс проходил в закрытом режиме, так как в ходе прений озвучивались секретные служебные документы и инструкции.
Согласно версии обвинения, подсудимые конвоиры нарушили требования нормативных актов, которые регулируют порядок сопровождения подсудимых в здание суда. Инцидент произошел, когда пятерых подозреваемых бандитов перемещали всего два конвоира. Подсудимые по делу банды убийц с трассы М4 "Дон" напали на сотрудников конвойной службы, завладели их оружием и ранили бойца Росгвардии.
Мособлсуд в августе 2018 года приговорил четверых участников банды к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Одного из членов банды осудили на 20 лет в колонии строгого режима.
В начале сентября 2019 года Верховный суд признал законным приговор пятерым членам банды с трассы М4 "Дон", осужденным за убийства водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области с 2012 по 2014 год. Апелляционные жалобы оставили без удовлетворения.
"Московский патруль": в суде начали рассматривать дело банды убийц
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