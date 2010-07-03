Суд оставил в силе пожизненные сроки для убийц водителей

17:05
17:05
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Верховный суд признал законным приговор пятерым членам банды с трассы М4 "Дон", осужденным за убийства водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области с 2012-го по 2014 год. Об этом пишет ТАСС.
"Приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – огласил решение судья.
Таким образом, приговор вступил в законную силу.
В августе 2018 года Московский областной суд приговорил Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова к пожизненному заключению. Еще один фигурант – Зафарджон Гулямов – получил 20 лет колонии. Их всех признали виновными в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в разбоях, бандитизме, похищении документов и незаконном хранении оружия.
Сами фигуранты отвергли обвинения в убийствах, но признали, что были соучастниками преступления.
Банду в марте 2012 года создал Ибайдулло Субханов. По данным СК, вовлечено в группировку было не менее 15 выходцев из стран Средней Азии, они имели огнестрельное оружие и боеприпасы.
В ноябре 2014 года по делу о нападениях задержали девятерых предполагаемых членов банды. Субханова застрелили в ходе спецоперации.
Еще четверо участников группировки погибли в результате инцидента в Мособлсуде в августе 2017 года, когда во время конвоирования в лифте подсудимые напали на сотрудников полиции и отняли у них оружие. Троих нападавших расстреляли на месте, еще один позднее скончался в больнице. Хазратхон Додохонов был единственным выжившим после попытки побега.
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