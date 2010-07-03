Напавший на дом главы ЦИК признал вину

15:59
15:59
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Фото: телеграм-канал "СИЛОВИКИ"
Напавший на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой признал вину и дал показания, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
"Задержанному Бахыту Карабалаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с проникновением в жилище")", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе допроса Карабалаев признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.
По его словам, он выбрал для разбойного нападения случайный дом, который находился недалеко от места его ночлега, а о личности хозяина жилища он не знал.
СК предъявил обвинение в разбое напавшему на Эллу Памфилову
Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Около 01:30 в дом Памфиловой в подмосковной Истре забрался злоумышленник. Он проник на террасу через окно, ударил главу ЦИК электрошокером, а затем скрылся.
Возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура передала его расследование из полиции в центральный аппарат СК РФ.
7 сентября МВД сообщило о задержании подозреваемого. Им оказался уроженец Казахстана Бахыт Карабалаев. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, следователи еще до задержания получили доказательства причастности мужчины к нападению.
Сам Карабалаев рассказал, что приехал в Россию из Казахстана несколько лет назад. По его словам, он потерял документы и с тех пор живет в шалаше, а в дом главы ЦИК забрался, чтобы "найти какую-нибудь еду".
Комментируя произошедшее, Памфилова отметила, что была бы готова помочь мужчине. По ее словам, спустя некоторое время после происшествия она пришла в себя и может говорить об инциденте спокойно.
"Если бы человек просто пришел бы, когда я была дома, позвонил или постучался в дверь, если он просто был такой голодный… Я вон кошек кормлю голодных, бездомных, собак кормлю, у меня живут две кошки бездомные… ну уж человека накормить – вообще проблем нет", – сказала глава ЦИК.
Также она отметила, что могла бы предложить ему работу, чтобы он имел возможность заработать на хлеб.
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