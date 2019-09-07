Подозреваемого в нападении на Памфилову допросят в ближайшее время

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Следователи в ближайшее время допросят мужчину, которого задержали по подозрению в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом сообщила "Интфераксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ближайшее время мужчина будет допрошен следователями в качестве подозреваемого", − рассказала Петренко. По ее словам, сотрудники полиции доставили задержанного в Главное следственное управление СК.

Как подчеркнула Петренко, передает ТАСС, следователи еще до задержания получили "сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенному преступлению".

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого в нападении на дом Эллы Памфиловой. Им оказался мужчина 1983 года рождения − уроженец одной из республик Средней Азии.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Примерно в 01:30 в дом главы ЦИК в Истре забрался злоумышленник. Он проник на террасу через окно, ударил Памфилову электрошокером, после чего скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело. Руководство МВД взяло расследование на контроль. Однако, по инициативе Александра Бастрыкина, Генпрокуратура передала уголовное дело о нападении на Памфилову из полиции в центральный аппарат СК РФ.