Бастрыкин просит передать в СК дело о нападении на Памфилову

14:47
14:47
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Фото: Следственный комитет РФ
Александр Бастрыкин инициировал передачу уголовного дела о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову из МВД в центральный аппарат СК РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления", – указывается в сообщении.
Бастрыкин заверил, что в предельно сжатые сроки следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью.
Ранее сообщалось, что на главу ЦИК Эллу Памфилову минувшей ночью было совершено нападение в ее доме в городском округе Истра в Подмосковье. Мужчина в маске несколько раз ударил ее электрошокером.
В МВД рассказали, что все произошло около 01:30. Неизвестный проник на веранду ее дома. Глава ЦИК спустилась вниз впустить кошку на ночь и столкнулась с преступником. Панфилова дала ему отпор.
Основной версией сейчас считают попытку ограбления. Полиция ищет нападавшего. Возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 162 УК).
В пятницу, 6 сентября, Памфилова принимает участие в международной конференции. Памфилова открыла встречу и участвовала в дискуссии. Комментировать случившееся она не стала. "Я прошу вас, ничего, все нормально, переживу я это", – сказала она журналистам.
В пресс-службе ЦИК уточнили, что в доме председателя Центризбиркома государственная охрана не предусмотрена.
По данным СМИ, правоохранители пока располагают весьма поверхностным описанием нападавшего. Предполагается, что это был высокий молодой человек худощавого телосложения, одетый в куртку с капюшоном.
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