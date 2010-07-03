Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

15:51
15:51
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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой в Подмосковье, передает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой", – сказала Волк.
По ее словам, подозреваемым оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы, отметила представитель ведомства.
В ночь на 6 сентября около 01:30 в дом Памфиловой в подмосковной Истре забрался злоумышленник. Через окно он проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку дома электрошокером, а затем скрылся.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее инициировал передачу уголовного дела о нападении в центральный аппарат СК РФ. О случившемся доложили Владимиру Путину.
По словам Памфиловой, она долго пребывала в шоке от произошедшего. Она уточнила, что нападавший не успел ничего украсть в ее доме.
"Я в ответ, естественно, не растерялась и стала молотить его изо всех сил, как могла, схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться. В общем, я как-то вытеснила его и он убежал под моим натиском", – рассказывала она.
Глава ЦИК в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.
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