В ЦИК рассказали о травмах Памфиловой

16:41
16:41
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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота, сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Сама Памфилова рассказала, что напавший был в маске. Она допустила, что нападение было случайным, хотя нападавший был хорошо экипирован и подготовлен.
"Я не сомкнула глаз, просто невозможно, тем более приехали оперативники, работали всю ночь до утра, я уже уезжала на работу... Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну физическая боль ладно... это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", – сказала Памфилова в эфире телеканала Россия 24.
Она также подтвердила, что оказала сопротивление нападавшему с помощью стула. Глава Центроизбиркома призналась, что не собиралась обнародовать информацию о нападении. Она добавила, что никакого ограбления не произошло, и предположила, что злоумышленник просто не успел.
Памфилова пообещала, что в день выборов 8 сентября будет "во всеоружии, как и все члены ЦИК".
В ночь на 6 сентября около 01:30 в дом Памфиловой в подмосковной Истре забрался злоумышленник. Через окно он проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку дома электрошокером, а затем скрылся.
Возбуждено уголовное дело. Расследование взяло на контроль руководство МВД России. Александр Бастрыкин инициировал передачу уголовного дела о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову из МВД в центральный аппарат СК РФ.
В пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщили, что в доме ограбление не совершено, ничего не украдено.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о случившемся.
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