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15:30

Путину доложили о нападении на дом Памфиловой

власть происшествия

15:30

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин в курсе о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе которого она получила удары электрошокером, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президенту доложено", – цитирует его РИА Новости.

В ночь на 6 сентября около 01:30 в дом Памфиловой в подмосковной Истре забрался злоумышленник. Через окно он проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку дома электрошокером, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Расследование взяло на контроль руководство МВД России. Александр Бастрыкин инициировал передачу уголовного дела о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову из МВД в центральный аппарат СК РФ.

В пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщили, что в доме ограбление не совершено, ничего не украдено. Самочувствие главы ЦИК среднее, но позволяет ей принимать участие в Международной конференции, отметили в Центризбиркоме.

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власть происшествия

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