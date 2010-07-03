Памфилова рассказала о нападении

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 24" рассказала подробности нападения на нее.

"Я не собиралась никому рассказывать об этом, держусь, как могу", – заявила Памфилова. "Может быть, не столько мне больно, у меня есть травмы от электрошокера, которые я получила в процессе борьбы с этим товарищем", – отметила она.

Глава ЦИК призналась, что "не сомкнула глаз после этого, приехали оперативники, работали всю ночь до утра". "Когда уезжала на работу, они все собирали, проявляли следы в доме", – уточнила Памфилова. Она также описала нападавшего: "Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я так поняла, что молодой, гибкий, достаточно высокий".

По словам Памфиловой, она до сих пор пребывает в шоке от того, что произошло. "Представьте, что вы просыпаетесь в своем доме и перед вами стоит какой-то черный человек, который на вас нападает", – вспоминает глава ЦИК. Она уточнила, что из дома злоумышленник ничего не украл, потому что не успел. "Я пошла кошку свою запускать домой, она по ночам бегает по участку и ловит мышек. Я как обычно проснулась и думаю, надо пустить ее домой, пошла ко входу и вдруг там такая темная тень мечется", – рассказала Памфилова, добавив, что неизвестный стоял у щитка с электричеством и, должно быть, "только пробрался".

"Когда он увидел меня в темноте, он схватил, как я понимаю, электрошокер. Он пытался раз 10–15 меня ткнуть им. Он искрил", – отметила глава ЦИК, добавив, что все же поучила удар электрошокером, но у нее остались "больше даже следы типа царапин и синяков".

"Я в ответ, естественно, не растерялась и стала молотить его изо всех сил, как могла, схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться", – описала борьбу со злоумышленником Памфилова. Она предположила, что нападавший не ожидал столь активного сопротивления. "В общем, я как-то вытеснила его и он убежал под моим натиском", – подытожила Памфилова, отметив, что недавно ей прооперировали руку.

Глава Центризбиркома также опровергла информацию о том, что нападение может быть инсценировкой. "Единственная чушь и глупость, которую сказали, что Памфилова сама это придумала, инсценировала. Но пусть это будет на совести тех, кто любую беду интерпретирует, исходя из своих соображений", – подчеркнула она. "За два дня до голосования, вторая бессонная ночь, это совсем нужно быть идиотом, чтобы такое придумывать", – с негодованием сказала глава ЦИК.

В заключение Памфилова заявила, что, несмотря на пережитое нападение, главное для нее – выборы. "Пусть это будет самое неприятное случившееся со мной. Самое главное, что конференция идет хорошо, завтра еще один насыщенный день", – напомнила глава ЦИК. " Я уверена, что 8 сентября мы все будем во всеоружии", – заключила она.

В ночь на 6 сентября около 01:30 в дом Памфиловой в подмосковной Истре забрался злоумышленник. Через окно он проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку дома электрошокером, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Расследование взяло на контроль руководство МВД России. Однако Александр Бастрыкин инициировал передачу уголовного дела о нападении в центральный аппарат СК РФ. О случившемся также доложили Владимиру Путину.