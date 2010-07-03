Расследованием нападения на Памфилову займется центральный аппарат СКР

06 сентября, 21:29
06 сентября, 21:29
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Генпрокуратура передала уголовное дело о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
"По решению генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре России", – сообщили в пресс-службе ведомства.
В ночь на 6 сентября около 01:30 в дом Памфиловой в подмосковной Истре забрался злоумышленник. Через окно он проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку дома электрошокером, а затем скрылся.
Памфилова рассказала, что во время нападения оказала сопротивление злоумышленнику с помощью стула. Глава Центроизбиркома призналась, что не собиралась обнародовать информацию о нападении. Она добавила, что никакого ограбления не произошло, и предположила, что злоумышленник просто не успел это сделать.
Глава Центризбиркома также опровергла информацию о том, что нападение может быть инсценировкой. Она возмутилась сообщениями о том, что она якобы сама все придумала, заявив, что не спит вторую ночь из-за предстоящих выборов. Памфилова заверила, что несмотря на все пережитое, 8 сентября будет "во всеоружии, как и все члены ЦИК".
Об угрозах в свой адрес Памфилова рассказывала ранее в интервью телеканалу НТВ. Нападки в свой адрес она связала с профессиональной деятельностью и заявляла, что "научилась стойко противостоять этому давлению".
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Расследование взяло на контроль руководство МВД России. О случившемся также доложили Владимиру Путину.
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