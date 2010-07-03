СМИ сообщили подробности о подозреваемом в нападении на Памфилову

17:45
17:45
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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
У подозреваемого в нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову приезжего из Казахстана не оказалось документов, жилья и средств к существованию. Об этом рассказал "Интфераксу" информированный источник.
Как уточнил собеседник агентства, "мужчина был обнаружен в ходе поисковых мероприятий в шалаше в лесу, неподалеку от поселка, где совершил преступление". По словам источника, задержанный "отпираться не стал, сказал, что это он был у женщины в доме, куда забрался, чтобы найти какую-нибудь еду".
Собеседник агентства также отметил, что подозреваемый назвался Башитом Карабалаевым и сообщил, что приехал в Россию из Казахстана несколько лет назад. Со слов мужчины, он был разнорабочим, но, потеряв документы, стал невостребованным на рынке труда. С тех пор, как утверждает задержанный, он перебивался случайными заработками, а также попрошайничал и занимался мелкими кражами. "Жил, где придется. Летом ночевал в лесу, зимой − на вокзалах или в теплотрассах", − привел слова подозреваемого собеседник агентства.
Ранее в МВД России сообщили о задержании подозреваемого в нападении на дом Эллы Памфиловой. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что подозреваемого допросят в ближайшее время. По ее словам, СК еще до задержания получил доказательства причастности мужчины к нападению на Памфилову.
Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Около 01:30 в дом Памфиловой в подмосковной Истре забрался злоумышленник. Он проник на террасу через окно, ударил главу ЦИК электрошокером, а затем скрылся.
Возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура передала его расследование из полиции в центральный аппарат СК РФ.
Памфилова рассказала о нападении на нее
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