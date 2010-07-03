Движение на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе затруднено из-за трех ДТП

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Движение транспорта в северо-восточной части МКАД затруднено в связи с ДТП с участием шести машин. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сегодня в 13:50 на 85-м километре МКАД (внешняя сторона) произошли три аварии. В общей сложности столкнулись шесть легковых автомобилей", – заявили в дорожной инспекции.

В ГИБДД уточнили, что речь идет о трех отдельных ДТП, в каждом из которых участвовали по две машины. При столкновениях никто не пострадал. Движение на участке дороги временно затруднено, на месте работают оперативные службы.

Ранее в Москве арестовали водителя, виновного в смертельной аварии возле станции МЦК Окружная. В отношении Сергея Медведева, сбившего трех человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц".

