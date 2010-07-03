Две школьницы и взрослый погибли в ДТП в Чувашии

Фото: УГИБДД МВД по Чувашии

Три человека погибли в результате аварии в Чувашии, где легковой автомобиль влетел под трактор с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По предварительной информации, легковушка из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулась с попутным трактором, перевозившим в прицепе древесину. При этом скорость машины превышала установленную. В результате аварии погиб водитель и две его пассажирки – ученицы 8 и 10 класса местной школы.

В полиции отмечают, что 22-летний водитель автомобиля шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, чаще всего за превышение скорости.

Ранее в Нижнем Новгороде был задержан предполагаемый виновник ДТП, в результате которого погибла женщина. Авария произошла накануне вечером. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами.

Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в группу девятиклассников, идущих в театр. Пострадали десять школьников и двое взрослых, сопровождавших детей. Одна учительница скончалась в больнице.

