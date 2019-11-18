"Московский патруль": полицейские в Подмосковье задержали вора, укравшего драгоценности

Сотрудники управления уголовного розыска Подмосковной полиции совместно с коллегами из Росгвардии задержали предполагаемого вора-домушника, который отжал стеклопакет, проник в коттедж и вынес оттуда ювелирные украшения и 10 наручных часов общей стоимостью примерно 7 миллионов рублей.

В ходе обыска в доме подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты: мобильные телефоны и сим-карты, а также ювелирные изделия, бижутерия, часы, похищенные им ранее. Подозреваемый – 36-летний приезжий из Астраханской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

