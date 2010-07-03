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Москва 24

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Происшествия

19:48

Замначальника отдела наркоконтроля и адвоката арестовали за мошенничество на 2 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в городском округе Мытищи заключил под стражу адвоката и замначальника отдела наркоконтроля, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России.

По информации следствия, замначальника отдела наркоконтроля через посредника потребовал взятку у мужчины, которого проверяли на причастность к незаконному обороту наркотиков. Полицейский утверждал, что закроет проверку за 3 миллиона рублей, а затем уменьшил сумму взятки до 2 миллионов.

Мужчина отдал ему деньги якобы для дальнейшей передачи сотрудникам МУ МВД "Мытищинское". После этого проверки прекратились.

Сейчас следствие допрашивает обвиняемых и осматривает изъятые по делу предметы и документы. Речь идет в том числе о телефонных переписках и рабочих компьютерах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, полиция назначила служебную проверку. По ее итогам сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности. Руководителей полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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