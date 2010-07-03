В Подмосковье задержали подозреваемого в краже драгоценностей и часов на 7 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье задержали подозреваемого в хищении ювелирных украшений и 10 наручных часов стоимостью более 7 миллионов рублей, рассказали ТАСС в пресс-службы областного главка МВД.

По версии следствия, злоумышленник ночью проник в частный дом в селе Козино Одинцовского района, отжав стеклопакет. После совершения кражи он скрылся.

Сотрудникам полиции удалось установить личность правонарушителя и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержать по месту временного проживания в деревне Долматово.

При обыске в доме подозреваемого нашли мобильные телефоны и сим-карты, ювелирные изделия, бижутерию и часы, похищенные им ранее. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина арестован.

Ранее неизвестные повредили банкомат в одном из магазинов в селе Марфино городского округа Мытищи. Ущерб от действий злоумышленников устанавливается.