На западе столицы угнали иномарку стоимостью более 1 млн рублей

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На западе столицы двое неизвестных, угрожая мужчине, угнали его автомобиль BMW 520i стоимостью более 1 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

"На парковке, расположенной на Багратионовском проезде возле дома 7, корпус 3, двое неизвестных, угрожая мужчине физической расправой, завладели его автомобилем BMW 520i и документами, а затем скрылись. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Измайлове угнали внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 6 миллионов рублей. Машина, находившаяся в лизинге у компании, пропала с автостоянки по адресу: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4Г-Д. По данному факту начата проверка.

До этого на востоке столицы у безработного угнали автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 миллионов рублей. машину украли с неохраняемой парковки на Щелковском шоссе.