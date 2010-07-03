Злоумышленник украл у столичной пенсионерки более 1,5 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный украл с банковских счетов и сберкнижки пенсионерки в столице более 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"В ОМВД обратилась пенсионерка, которая заявила, что неизвестный по телефону, введя ее в заблуждение, получил реквизиты банковской карты, после чего со сберкнижки и двух счетов было списано 1 миллион 525 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Как уточняется, дело завели о краже в особо крупном размере.



Ранее мошенники обманули двух пенсионерок более чем на девять миллионов рублей. Потерпевшие рассказали, что злоумышленники позвонили и сообщили о положенной компенсации за ранее приобретенные товары. Они просили назвать номера банковских карт и коды, которые поступали женщинам по SMS.