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15:39

Из бутика в Париже украли украшения, подменив их шоколадными конфетами

происшествия за рубежом

15:39

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Фото: depositphotos/lachris77

Женщину, выдавшую себя за арабскую принцессу, подозревают в краже драгоценностей из парижского ювелирного магазина на сумму 1,6 миллиона евро, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

Инцидент произошел во вторник около 21:00 в магазине на улице Сент-Оноре в первом округе Парижа рядом с Садом Тюильри.

Женщина отложила несколько украшений, которые пообещала оплатить с помощью банковского перевода на следующий день.

Спустя несколько дней сотрудники магазина, так и не дождавшись перевода, открыли шкатулки и обнаружили вместо украшений шоколадные конфеты.

Накануне в Париже сотрудникам пожарной службы пришлось ловить двухметрового удава, выползшего из своего вивария. Инцидент произошел в пятом округе. Пропажу обнаружили соседи, которые должны были наблюдать за удавом на время отсутствия его хозяина.

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происшествия за рубежом

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